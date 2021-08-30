Договір на 920 млн грн : "Антонов" замовив у "Мотор Січі" модернізацію двигунів для "Руслана" і "Мрії"

Про це свідчать дані Prozorro.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.



У договорі, зокрема, йдеться, що вартість однієї години збільшення експлуатаційного ресурсу двигуна Д-18Т становить 264 дол - тобто ресурс двигунів отримає додатково умовні 129 420 годин або 15 років експлуатації.



Авіалінії "Антонова" мають у складі свого парку сім транспортних літаків Ан-124−100 "Руслан" і один Ан-225 "Мрія"

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