На Херсонщині без електрики і водопостачання залишилися 67 населених пунктів, у понад 19 тис. людей немає газу, - ОВА
Станом на 19 квітня у Херсонській області без електрики та води залишись понад 40 тисяч людей, ще понад 19 тисяч жителів області залишись без газу
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
За даними пресслужби відновили електропостачання в м. Нова Каховка, с. Новопокровці, с. Новомиколаївка, с. Громівка (колишній Новотроїцький р-н), частково в м. Генічеськ, селах Забарино, Рибальче, Виноградне, Стара Збур’ївка. Також у смт. Білозерка, селах Каїри та Степове.
Ситуація у територіальних громадах Херсонського району:
- Білозерська селищна ТГ – енергопостачання, водопостачання та газопостачання є у 22 із 25 населених пунктів. Газ в балонах практично закінчився. Є проблеми із доставленням продуктів.
- Великокопанівська сільська ТГ – є електропостачання, водопостачання та газ. Продуктами харчування забезпечені.
- Виноградівська сільська ТГ – електропостачання, водопостачання, газ є. З хлібом питання вирішується. Укрпошта закінчила видачу пенсій готівкою.
- Дар’ївська сільська ТГ - водопостачання, електроенергія газопостачання є у всіх 15 населених пунктах громади. Мобільний зв’язок та інтернет працюють не стабільно. У населення закінчується газ у балонах. Хлібом населення громади забезпечено.
- Великокопанівська сільська ТГ – електропостачання, водопостачання та газ є. Продуктами харчування забезпечені, хліб завозиться з Херсонського хлібозаводу по можливості. Повідомляють, що вночі 18 квітня невідомі зняли російський прапор з приміщення Великокопанівської сільської ради. Після цього окупанти повідомили, що планують закриття виїздів та в'їздів в село і закриття ринків.
- Виноградівська сільська ТГ – електропостачання, водопостачання, газ в наявності. З хлібом питання вирішується. Є проблема з отриманням дитячого харчування та ліків.
- Музиківська сільська ТГ – критична ситуація у селах Східне та Загорянівка. Жителі без світла і води майже 2 місяці. Через відсутність електроенергії не працюють водяні насоси. Криниць в селі немає, паливо для генераторів закінчилося. Є проблема з постачанням хліба, продуктів та ліків.
- Олешківська міська ТГ – електропостачання, водопостачання та газ в наявності. Знайшли можливість отримати хліб та продукти. Виникла проблема з отриманням медикаментів.
- Станіславська сільська ТГ - електропостачання в самому Станіславі відновлено на 90%, водопостачання та газопостачання також є. Хлібом, борошном та продуктами харчування забезпечені частково. В селі Олександрівка відсутня електрика, вода та газ. Там йдуть активні бойові дії.
- Херсонська міська ТГ (16) – досі відсутнє електропостачання в селищах: Богданівка, Петрівка. Критична ситуація із забезпеченням населення ліками та продуктами.
- Чорнобаївська сільська ТГ – залишаються без електропостачання: с. Крутий Яр, Благодатне, Копані, Посад-Покровське, Солдатське, Киселівка, Клапая, Барвінок, Зелений Гай. Також у селах відсутнє водопостачання, газ в балонах закінчується. Відсутнє газопостачання в с. Посад-Покровське. Також повідомляють, що доставлено допомогу жителям віддалених населених пунктів (продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти) у села Киселівка, Барвінок, Зелений Гай, Крутий Яр, Клапая та Благодатне.
- Ювілейна сільська ТГ – електропостачання, водопостачання та газопостачання є. Потрібні медпрепарати.
Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликав президента і владу пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками. Колихаєв зазначив, що місто перебуває в облозі окупантів, а українські державні органи припинили здійснення своїх повноважень.
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