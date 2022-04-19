English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Херсонщині без електрики і водопостачання залишилися 67 населених пунктів, у понад 19 тис. людей немає газу, - ОВА

На Херсонщині без електрики і водопостачання залишилися 67 населених пунктів, у понад 19 тис. людей немає газу, - ОВА

19 квітня, 2022 вiвторок
14:28
війна з Росією Херсонська ОВА

Станом на 19 квітня у Херсонській області без електрики та води залишись понад 40 тисяч людей, ще понад 19 тисяч жителів області залишись без газу

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА. 

За даними пресслужби відновили електропостачання в м. Нова Каховка, с. Новопокровці, с. Новомиколаївка, с. Громівка (колишній Новотроїцький р-н), частково в м. Генічеськ, селах Забарино, Рибальче, Виноградне, Стара Збур’ївка. Також у смт. Білозерка, селах Каїри та Степове.

Ситуація у територіальних громадах Херсонського району:

  • Білозерська селищна ТГ – енергопостачання, водопостачання та газопостачання є у 22 із 25 населених пунктів. Газ в балонах практично закінчився. Є проблеми  із доставленням продуктів.
  • Великокопанівська сільська ТГ – є електропостачання, водопостачання та газ. Продуктами харчування забезпечені.
  • Виноградівська сільська ТГ – електропостачання, водопостачання, газ є. З хлібом питання вирішується. Укрпошта закінчила видачу пенсій готівкою.
  • Дар’ївська сільська ТГ - водопостачання, електроенергія газопостачання є у всіх 15 населених пунктах громади. Мобільний зв’язок та інтернет працюють не стабільно. У населення закінчується газ у балонах. Хлібом населення громади забезпечено.
  • Великокопанівська сільська ТГ – електропостачання, водопостачання та газ є. Продуктами харчування забезпечені, хліб завозиться з Херсонського хлібозаводу по можливості. Повідомляють, що вночі 18 квітня невідомі зняли російський прапор з приміщення Великокопанівської сільської ради. Після цього окупанти повідомили, що планують закриття виїздів та в'їздів в село і закриття ринків.
  • Виноградівська сільська ТГ – електропостачання, водопостачання, газ в наявності. З хлібом питання вирішується. Є проблема з отриманням дитячого харчування та ліків.
  • Музиківська сільська ТГ – критична ситуація у селах Східне та Загорянівка. Жителі без світла і води майже 2 місяці. Через відсутність електроенергії не працюють водяні насоси. Криниць в селі немає, паливо для генераторів закінчилося. Є проблема з постачанням хліба, продуктів та ліків.
  • Олешківська міська ТГ – електропостачання, водопостачання та газ в наявності. Знайшли можливість отримати хліб та продукти. Виникла проблема з отриманням медикаментів.
  • Станіславська сільська ТГ - електропостачання в самому Станіславі відновлено на 90%, водопостачання та газопостачання також є. Хлібом, борошном та продуктами харчування забезпечені частково. В селі Олександрівка відсутня електрика, вода та газ. Там йдуть активні бойові дії.
  • Херсонська міська ТГ (16) – досі відсутнє електропостачання в селищах: Богданівка, Петрівка. Критична ситуація із забезпеченням населення ліками та продуктами.
  • Чорнобаївська сільська ТГ – залишаються без електропостачання: с. Крутий Яр, Благодатне, Копані, Посад-Покровське, Солдатське, Киселівка, Клапая, Барвінок, Зелений Гай. Також у селах відсутнє водопостачання, газ в балонах закінчується. Відсутнє газопостачання в с. Посад-Покровське. Також повідомляють, що доставлено допомогу жителям віддалених населених пунктів (продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти) у села Киселівка, Барвінок, Зелений Гай, Крутий Яр, Клапая та Благодатне.
  • Ювілейна сільська ТГ – електропостачання, водопостачання та газопостачання є. Потрібні медпрепарати.


Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликав президента і владу пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками. Колихаєв зазначив, що місто перебуває в облозі окупантів, а українські державні органи припинили здійснення своїх повноважень.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Херсон
Читайте також:
окупанти рф
18 квітня, 2022 понедiлок
У США порахували сили російських окупантів на Сході та Півдні України, - СNN
російські кораблі
17 квітня, 2022 неділя
На місце затоплення лоханки під назвою “Москва” росіяни тягнуть дві бурові “вишки Бойка”, - військовий експерт
Євген Пригожин
18 квітня, 2022 понедiлок
"У Росії кепські справи", - Данілов прокоментував ймовірний приїзд "кухаря Путіна" на Донбас
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.45
    Купівля 30.45
    Продаж 31.97
  • EUR
    Купівля 32.76
    Продаж 34.54
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
19 квітня
20:54
Олаф Шольц
Шольц закликав Путіна зупинити війну проти України
20:52
Мі-17
Гелікоптери, дрони-камікадзе, гаубиці: до України почала надходити нова партія зброї з США
20:40
Чехія Україна
Чехія ремонтуватиме українську військову техніку, - міністерка оборони
20:40
Олег Тиньков
"Генерали, прокинувшись з похмілля, втямили, що у них лайно-армія". Російський олігарх Тиньков назвав війну в Україні божевіллям
20:23
Залужний обговорив складну обстановку на Сході та Півдні України з головою об’єднаного комітету начальників штабів США
20:21
Українці у Бремені
Українські біженці у Німеччині. Профспілки ФРН застерігають від формування класу "працівників другого гатунку"
20:19
"Азовсталь", Маріуполь. Квітень 2022 року
Усе, що в них є, крім ядерної зброї, росіяни використовують у Маріуполі. Азовсталь практично повністю знищено, - "Азов"
20:17
У одній із громад на Запоріжжі провели псевдоголосування за приєднання до окупаційної адміністрації "ДНР", - очільник Пологівської РДА
20:04
Унаслідок обстрілу Харкова з "урагану" 19 квітня загинуло 4 людини, – Офіс генпрокурора
19:49
Westinghouse
Американська компанія Westinghouse надала гуманітарну допомогу українським АЕС
19:45
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН закликав встановити передвеликодній чотириденний "режим тиші" й відкрити гуманітарні коридори
19:26
"Друга Ріка" вирушить у благодійний тур, щоб зібрати гроші для людей, які постраждали від війни в Україні
19:22
Росіяни почали наступ у районі Пологів на Запоріжжі в рамках битви за Донбас, але лінія зіткнення не змінилася, - ОВА
19:17
Канада
Доньки Путіна, дружина Лаврова і власники Альфа-банку. Канада розширила санкційний список росіян
19:04
Азовсталь
Українці запустили флеш-моб для порятунку дітей з Азовсталі
18:55
Російська агресія проти України
РФ планує провести псевдореферендум щодо приєднання до окупованого Криму у місті на Миколаївщині, - розвідка
18:54
Оновлено
Шахтар
"Шахтар" вийшов на матч з "Фенербахче" у футболках з фото 4-річної дівчинки з Маріуполя
18:48
Через "Дію" для ЗСУ зібрали 270 млн грн. Що придбали за ці гроші
18:47
ЗСУ
Українські військові відбили Мар'їнку, - Генштаб ЗСУ
18:40
Ексклюзив
Енергоатом
Енергоатом вироблятиме ядерне паливо за технологією Westinghouse, – Котін
18:30
СБУ
Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!": рідні окупантів вірять телевізору й заперечують звірства, в яких зізнаються російські військові, - СБУ
18:23
Валерій Чалий
Колективний Захід погодився з тим, що з Росією домовитись не вийде. В США та Європі зрозуміли, що покінчити з режимом Путіна можна лише на полі бою, - Чалий
18:09
Прапор СРСР на концерті в Ташкенті
Комуністи пропонують зробити державним прапором Росії стяг СРСР
17:54
окупанти
Росіяни обіцяють окупованому селищу на Харківщині "входження" до "ЛНР", - місцева рада
17:47
ізраїль україна
44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання, - опитування інституту демократії
17:46
Костел у Варшаві
На великодній службі у Варшаві священник із парафіянами заспівали "Ой у лузі червона калина"
17:43
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Немає більше російських олігархів, вони всі знищені путінською агресією, - Наливайченко
17:34
Руслан Малиновський (праворуч)
ЧС-2022: Лідер збірної України ризикує пропустити матч проти Шотландії
17:26
Олексій Арестович
Це друга фаза війни, яка визначить третю: Арестович назвав варіанти розвитку подій після наступу росіян на Донбасі
17:07
Оновлено
Окупанти скинули потужну бомбу на Азовсталь
Радник мера Маріуполя заперечив повідомлення Тарути про потужну бомбу, яку окупанти начебто скинули на лікарню в районі Азовсталі
17:04
дія впо
У "Дії" запрацювала послуга з оформлення допомоги для внутрішніх переселенців
16:59
У Греції відбудеться благодійний концерт Афінського оркестру на підтримку українських дітей-біженців
16:58
поліція мвс
МВС посилить охорону храмів на Великдень
16:57
Ексклюзив
Європейський суд
Псевдореферендум у Херсоні – це чіткий доказ акту агресії РФ проти України, який потрібно представити у міжнародному суді, – голова правління громадянської мережі "Опора"
16:38
Нідерланди бронетехніка
Нідерланди надсилатимуть Україні важке озброєння, зокрема бронетехніку, - прем'єр
16:33
Байден
Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін, - The Hill
16:27
ЄС Україна
Росія може зупинити війну вже сьогодні, - у ЄС відповіли РФ на закиди, що постачання зброї Україні розпалює конфлікт
16:18
Сергій Гайдай
Битва за Донбас: у Рубіжному та Попасній - позиційні бої, ворог не може нічого зробити, - Гайдай
16:15
У Молдові розробили путівник з картою транзитних маршрутів до ЄС для українських біженців
16:11
Петер Сійярто
Наш народ не платитиме за цю війну: Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти російських нафти та газу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV