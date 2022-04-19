Мер Херсона просить Зеленського пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації

Про це міський голова Херсона Ігор Колихаєв написав у листі, адресованому президенту України, керівнику його офісу, Міністру з питань ТОТ та голові Херсонської ОВА, інформує "Українська правда".

"Прошу у найкоротший термін надати роз'яснення (рекомендації) щодо дій Херсонської міськради... у разі спроб встановлення на території громади, облцентру, області військовими підрозділами РФ влади агресора, зміни прапора введення "рубльової зони". Задля уникнення неоднозначного трактування чинних норм, що може бути підставою для притягнення посадових осіб до відповідальності прошу максимально (за можливості) конкретизувати дії посадових осіб, зокрема стосовно:

написання посадовими особами та працівниками заяв щодо: звільнення, переведення на віддалений режим роботи із зміною відповідно місця розташування адміністративної будівлі міськради, посадових обов'язків та права підпису розпорядчих, фінансових та інших документів.

виконання повноважень керівниками комунальних підприємств, засновником яких є міськрада...

подальших дій органів місцевого самоврядування в ситуації припинення роботи управління державної казначейської служби України у Херсонській області (припинення виплат пенсій, соцвиплат, заробітних плат, тощо) та функціонування підприємств, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів громади (світло-, газо-, водо-, електропостачання, вивіз сміття, тощо)".

Колихаєв зазначив, що місто перебуває в облозі окупантів, а українські державні органи припинили здійснення своїх повноважень.





Нагадаємо, на Херсонщині Росія готує псевдореферендум на першу декаду травня. Уже друкують бюлетені.

Зеленський зазначає, що окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом "Л/ДНР" та вимагає нових санкцій.

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