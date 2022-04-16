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Головна війна з Росією Уже друкують бюлетені. Росія готує псевдореферендум на Херсонщині на першу декаду травня, - Денісова

Уже друкують бюлетені. Росія готує псевдореферендум на Херсонщині на першу декаду травня, - Денісова

16 квітня, 2022 субота
18:20
війна з Росією Херсон

Росіяни мають намір провести псевдореферендум щодо створення "Херсонської народної республіки" в період з 1 по 10 травня

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

"У Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення", - написала вона.

За її даними, у типографії міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму".

"Вочевидь усі протоколи про результати будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру. Проведення псевдореферендуму планується у період з 01 травня по 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок", - додала Денісова.

На її думку, провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!".
 

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Людмила Денісова
Херсонська область
псевдореферендум
ХНР
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