Уже друкують бюлетені. Росія готує псевдореферендум на Херсонщині на першу декаду травня, - Денісова

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.



"У Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення", - написала вона.



За її даними, у типографії міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму".



"Вочевидь усі протоколи про результати будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру. Проведення псевдореферендуму планується у період з 01 травня по 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок", - додала Денісова.



На її думку, провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!".



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