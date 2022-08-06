На Херсонщині більшість вчителів Виноградівського ліцею погодились співпрацювати з окупантами, - ЗМІ
На Херсонщині з 50 педагогів Виноградівського ліцею ім. М. О. Соценка відмовились переходити на бік окупаційної влади лише 11, в тому числі і чинна директорка закладу
Про це повідомили Суспільному жителі Виноградового на правах анонімності.
Зазначається, що у ліцеї навчаються близько 600 дітей. Батьки не знають як діяти, коли їх змушують відправляти дітей на навчання за російськими освітніми програмами.
"Відмовились від співпраці 11 вчителів ліцею. Всі інші — зрадники. Зараз у них нова "фішка" — "ми залишились заради дітей"… Як був коронавірус, то їх влаштовувало дистанційне навчання, а коли війна, і Росія пообіцяла великі заробітні плати, то всі погодилися. І в нас, батьків, тепер шок, як нам бути через них… Наших дітей змушують йти до школи…", – розповіли місцеві.
Також вони повідомили, що погодились на умови окупаційної влади і кілька працівників дитячого садку.
"У дитячому садку з 12 вихователів погодились на співпрацю одна вихователька, музичний керівник та чотири помічники вихователя. Поставили нового директора садочка — Філенко Тетяну Борисівну, яка колись працювала у цьому дитсадку", - кажуть жителі Виноградового.
- Нагадаємо, російські окупанти захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету, зокрема корпуси, гуртожитки та матеріально-технічну базу
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе