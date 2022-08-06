Про це повідомили Суспільному жителі Виноградового на правах анонімності.

Зазначається, що у ліцеї навчаються близько 600 дітей. Батьки не знають як діяти, коли їх змушують відправляти дітей на навчання за російськими освітніми програмами.

"Відмовились від співпраці 11 вчителів ліцею. Всі інші — зрадники. Зараз у них нова "фішка" — "ми залишились заради дітей"… Як був коронавірус, то їх влаштовувало дистанційне навчання, а коли війна, і Росія пообіцяла великі заробітні плати, то всі погодилися. І в нас, батьків, тепер шок, як нам бути через них… Наших дітей змушують йти до школи…", – розповіли місцеві.

Також вони повідомили, що погодились на умови окупаційної влади і кілька працівників дитячого садку.

"У дитячому садку з 12 вихователів погодились на співпрацю одна вихователька, музичний керівник та чотири помічники вихователя. Поставили нового директора садочка — Філенко Тетяну Борисівну, яка колись працювала у цьому дитсадку", - кажуть жителі Виноградового.

Нагадаємо, російські окупанти захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету, зокрема корпуси, гуртожитки та матеріально-технічну базу

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