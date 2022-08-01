Про це повідомив ректор ХДАЕУ Юрій Кирилов у фейсбуці.

"Ось і настав цей день і для ХДАЕУ. Сьогодні окупаційна влада з військовими Росії захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету та представили їх "ректора" й "адміністрацію", які вже зайняли кабінети та проводять "співбесіди" зі співробітниками", - пише Кирилов.

Також ректор ХДАЕУ зазначив, що попри втрату контролю над корпусами, гуртожитками та матеріально-технічною базою університету ХДАЕУ залишається українським.

"Аграрно-економічний університет залишається українським закладом вищої освіти! Ми продовжуємо працювати у Кропивницькому та проводимо вступну кампанію. Всі ті, хто не мав змоги виїхати, або працюють дистанційно, або відправлені у простій. Жоден співробітник університету не залишиться без заробітної плати!", - йдеться у дописі ректора.