Російські окупанти захопили приміщення Державного аграрно-економічного університету в Херсоні
Російські окупанти захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету, зокрема корпуси, гуртожитки та матеріально-технічну базу
"Ось і настав цей день і для ХДАЕУ. Сьогодні окупаційна влада з військовими Росії захопили приміщення Херсонського державного аграрно-економічного університету та представили їх "ректора" й "адміністрацію", які вже зайняли кабінети та проводять "співбесіди" зі співробітниками", - пише Кирилов.
Також ректор ХДАЕУ зазначив, що попри втрату контролю над корпусами, гуртожитками та матеріально-технічною базою університету ХДАЕУ залишається українським.
"Аграрно-економічний університет залишається українським закладом вищої освіти! Ми продовжуємо працювати у Кропивницькому та проводимо вступну кампанію. Всі ті, хто не мав змоги виїхати, або працюють дистанційно, або відправлені у простій. Жоден співробітник університету не залишиться без заробітної плати!", - йдеться у дописі ректора.
- Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні загарбники захопили гуртожитки державного університету. Студентів вигнали, планують заселяти росіян.
- Росіяни завдали ударів по двох університетах Миколаєва.
- Через російські обстріли зруйновано частину корпусу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
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