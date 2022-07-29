English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Харкові російські ракети частково зруйнували корпус Сільськогосподарського університету

У Харкові російські ракети частково зруйнували корпус Сільськогосподарського університету

29 липня, 2022 п'ятниця
15:27
війна з Росією

Через російські обстріли зруйновано частину корпусу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Армія окупантів завдала ракетного удару по Харкову. Вчергове знищено пам’ятку архітектури. Від російських ракет частково зруйновано корпус Харківського університету сільського господарства. Через вибух майже у всій будівлі вибиті вікна. На місці працюють правоохоронці, фіксують злочини окупантів", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що будівля головного корпусу університету є історичною архітектурною пам'яткою міста.

  • Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня у Харкові та області пролунали вибухи. В Інститут дослідження війни кажуть, що російські війська не домоглися територіальних успіхів на Харківському напрямку, але можуть готувати наступ в області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Харків
Читайте також:
27 липня, 2022 середа
Знайшли зброю, готівку та проросійські книжки: СБУ та НАБУ затримали керівника охорони народного депутата
гаубиця M777
Автор Олексій Левков
28 липня, 2022 четвер
ЗСУ нищать ворога не тільки з сучасних САУ: які "сюрпризи" для армії РФ має гаубиця M777
Антон "Карий"
Автор Тетяна Яворська
29 липня, 2022 п'ятниця
Герої України. "Їхали в один бік, діти нам махали руками, а коли поверталися, вже були обвуглені тіла": 22-річний офіцер Антон Карий
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.46
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 41.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 липня
16:17
Крістін Ламбрехт
Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber
16:13
Верховна Рада
Відстрочка від мобілізації, нові правила забудови територій, регулювання відносин на ринку газу: ВР ухвалила низку законів і постанов
16:04
Bayraktar Байрактар
Туреччина не розглядає пропозицію Путіна щодо спільного виробництва байрактарів, - управління оборонної промисловості
15:56
Таня Файон
Очільниця МЗС Словенії Файон вважає найкращим закінченням війни перемовини, а не перемогу України
15:42
На фото відвідувачі центру
Український центр у Вільнюсі за місяць відвідало 2 тис. людей
15:41
Ексклюзив
збитий літак окупантів
Росавіація перестала залітати на територію України, тому дистанційно атакує ракетами, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ
15:40
Ексклюзив
КПВВ "Оленівка"
У колоніях Оленівки перебуває понад 10 тис. маріупольців, - радник міського голови Маріуполя Андрущенко
15:36
Оновлено
ДНР
Росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом
15:32
Суддя Олександр Тупицький
Суд заочно арештував ексголову КСУ Тупицького, тепер можна організувати його екстрадицію з Австрії, - ДБР
15:20
Т-72 танк
Північна Македонія передасть Україні танки Т-72
15:15
Швеція Фінляндія НАТО
Дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції й Фінляндії
15:14
безробіття
У липні в Україні рівень безробіття сягнув рекордних 35%, – НБУ
15:05
вагітна
Яку меддопомогу можуть безплатно отримати за кордоном вагітні українки-біженки. Роз'яснення МОЗ
14:53
Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя
Росіяни депортували 5 600 українських дітей, - МВС
14:45
російський окупант
Звір біля воріт. Як реагувати на страти і катування наших полонених
14:40
Ексклюзив
HIMARS
Заяви росіян щодо знищення HIMARS баражуючими снарядами - це комічно, - головний редактор Defense Express Катков
14:40
На фото гаубиця М109А3
Нова Каховка, Чорнобаївка, Олешки, Брилівка: депутат Херсонської облради розповів про знищення окупантів українськими військовими
14:40
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
"Кіношного" звільнення Херсонщини не буде": речниця ОК "Південь" Гуменюк розповіла про можливості щодо контрнаступу
14:31
Мая Санду
У разі поширення агресії РФ на території Молдови Кишинів звернеться по допомогу до Румунії, - Санду
14:24
Верховна Рада
Рада прийняла закон про одноразову виплату військовим
14:16
Окупанти запустили дві ракети
Обстріл Росією Кропивницького: 9 госпіталізованих у тяжкому стані, один – у дуже тяжкому, решта – середньої тяжкості
13:54
Ексклюзив
путін
Путіну не потрібні європейські гроші. Його мета - відновлення СРСР, йому плювати на гроші, - Портников
13:54
На фото порт "Чорноморськ"
Україна чекає сигналу від партнерів для початку експорту зерна, - Зеленський
13:53
ЄС Україна
Понад 80% українців підтримують вступ до ЄС, а 71% - вступ до НАТО, - опитування Київського інституту соціології
13:49
Росіяни обстріляли Слов'янськ ракетами зі "смерчів": поранено людину, пошкоджено будинки і комерційні заклади
13:41
Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання, - розвідка
13:40
Бен Воллес
Очільник міноборони Британії Воллес підтримав кандидатуру Трасс на посаду премʼєрки країни
13:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія втрачає ініціативу у війні. ЗСУ мають можливості деокупувати Південь України, - Портников
13:12
Зранку окупанти двічі обстріляли Сумщину з мінометів
12:47
Консульство Болгарії тимчасово припиняє роботу в Єкатеринбурзі
12:47
Вадим Шишимарін
Апеляційний суд Києва скоротив вирок окупанту Шишимаріну, який убив цивільного на Сумщині
12:42
PR
Магазин посуду Лора – товари для кухні, дому та побуту
12:34
винищувач F-35
Держдепартамент США схвалив можливість продажу Німеччині винищувачів F-35 і боєприпасів на $8,4 млрд, - Reuters
12:27
Оновлено
Росіяни вдарили по Миколаєву касетними снарядами: кількість поранених зросла до 13, іще 5 людей загинуло
12:20
Буча
Катували людей у Бучі: чотирьом військовим РФ повідомлено про підозру
12:15
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії: пошкоджено адмінбудівлю
11:53
Віктор Орбан
Угорщина планує додатково закупити у Росії 700 млн кубометрів газу
11:42
ЗСУ знищили втрати окупантів
Українські десантники показали, як знищили росіян, їхні батарею артилерії, зброю й техніку на Херсонщині
11:37
Бен Воллес
Путін може змінити стратегію через військові невдачі Росії в Україні, - очільник міноборони Британії Воллес
11:18
Україна готується до нового навчального року
Для очного навчання дітей у школі або в 10-хвилинній доступності від закладу має бути обладнане укриття, - ОПУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV