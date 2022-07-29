У Харкові російські ракети частково зруйнували корпус Сільськогосподарського університету

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Армія окупантів завдала ракетного удару по Харкову. Вчергове знищено пам’ятку архітектури. Від російських ракет частково зруйновано корпус Харківського університету сільського господарства. Через вибух майже у всій будівлі вибиті вікна. На місці працюють правоохоронці, фіксують злочини окупантів", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що будівля головного корпусу університету є історичною архітектурною пам'яткою міста.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня у Харкові та області пролунали вибухи. В Інститут дослідження війни кажуть, що російські війська не домоглися територіальних успіхів на Харківському напрямку, але можуть готувати наступ в області.

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