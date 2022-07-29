Росія обстріляла центр Харкова
У ніч з 28 на 29 липня у Харкові та області пролунали вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на інформацію від жителів Харкова.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 4:09. Вибухи пролунали одночасно з сиреною.
"О 4:09 два "приходи". Обидва по центральній частині міста. В одному випадку потрапляння до двоповерхового будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку "приліт" до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова. Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає. Сподіваюся, що не буде", - написав мер Харкова Ігор Терехов.
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