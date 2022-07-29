Росія обстріляла центр Харкова

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на інформацію від жителів Харкова.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 4:09. Вибухи пролунали одночасно з сиреною.

"О 4:09 два "приходи". Обидва по центральній частині міста. В одному випадку потрапляння до двоповерхового будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку "приліт" до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова. Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає. Сподіваюся, що не буде", - написав мер Харкова Ігор Терехов.

23 липня, російські окупанти завдали удару по центральній частині Харкова, постраждала щонайменше одна людина

25 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Дорошенко повідомив, що вночі ворог обстріляв місто Чугуїв

26 липня заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка в ефірі Еспресо розповіла, що на Харківщині ворог зменшив інтенсивність наступальних спроб і більше обороняється.

26 липня російські війська обстріляли Слобідський район Харкова.

Уранці 27 липня на Харківщині окупанти за добу вгатили по будинках, коледжу й фермі.

У Харкові вночі 28 липня пролунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили о 00:02.

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