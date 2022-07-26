Росіяни обстріляли Харків

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграм.

"Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку", - написав він.

Терехов зазначив, що поки що інформації про жертв і потерпілих немає.

Харків'ян закликають бути дуже обережними.

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