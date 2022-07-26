На Харківщині ворог зменшив інтенсивність наступальних спроб і більше обороняється, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"На Харківщині ситуація залишається напруженою, ворог продовжує обстрілювати наші військові позиції зі всіх видів зброї, використовує авіацію. Також завдаються удари противником і по цивільних об'єктах, по населених пунктах. Якщо порівнювати ситуацію за останній період, то можемо зазначити, що ворог зменшив інтенсивність своїх наступальних спроб і більше все-таки обороняється. Можливо, противник намагається провести ротацію своїх сил, тому не проводить активних наступальних операцій. Якщо раніше ворог ледь не щодня пробував вчиняти якісь наступальні дії, відповідно, отримував поразку та вертався назад. Зараз свого роду затишшя, але ми розуміємо, що вони готуються, тому що наш напрямок стратегічно важливий", - повідомила заступниця командира батальйону "Карпатська Січ".



Марія Чашка додала, що українські сили готові оборонятися і також виконувати накази до наступальних дій.

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