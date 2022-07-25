Вночі ворог завдав ракетних ударів по Чугуєву, - депутат Харківської облради Дорошенко
Депутат Харківської обласної ради Олександр Дорошенко повідомив, що вночі ворог обстріляв місто Чугуїв
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні вночі ворог завдав ударів по Чугуєву. Місто розташоване за 20 км від Харкова. З Бєлгородської області окупанти запустили понад 15 ракет по Чугуєву. Були потрапляння в соціальні інфраструктурні обʼєкти", - розповів Дорошенко.
Депутат облради додав, що також ворог вночі обстріляв наші позиції з артилерії.
"Близько 3-ї години ночі ворог завдав артилерійського удару по наших позиціях. Було до 6 влучень по позиціях, де знаходяться наші підрозділи", - додав він.
- У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали удару по центральній частині Харкова, постраждала щонайменше одна людина
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