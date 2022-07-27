Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Після 5:00 у Чугуївському районі росіяни частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.

Після 20:00 у Циркунах Харківського району ворожий обстріл призвів до пожежі у приватному будинку.

Після 21:00 в Дергачівській громаді через російський обстріл горіли двоповерхівка й автівка.

У Золочеві Богодухівського району окупанти зруйнували приватний будинок і фермерське господарство. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

"Бої з окупантами на Харківщині тривають. Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни завдавали ударів по Харкову, Чугуєву, Шевелівці. За допомогою понтонних переправ загарбники намагаються покращити свою логістику. Ворог намагався розкрити побудову оборони українських військ в районі населеного пункту Чепіль - українські військові знешкодили окупантів", - наголосив голова ОВА.

Уранці 27 липня в Харкові прогриміли вибухи. Військо РФ завдало ракетних ударів по Індустріальному району, внаслідок чого пошкодило будівлю об’єкта критичної інфраструктури.

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