У Харкові пролунало кілька вибухів
Вранці 27 липня у Харкові прогриміли не менше трьох вибухів
Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 4:01.
"Три потужних вибухи пролунали у Харкові. Серія з ще щонайменше трьох вибухів пролунала поза межами міста", - йдеться у повідомленні.
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