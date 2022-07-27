У Харкові пролунало кілька вибухів

Про це повідомляє "Суспільне".

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 4:01.

"Три потужних вибухи пролунали у Харкові. Серія з ще щонайменше трьох вибухів пролунала поза межами міста", - йдеться у повідомленні.

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