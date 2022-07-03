Про це повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у фейсбуці.

"Окупанти захопили гуртожитки Херсонського державного університету. Студентів і аспірантів, які там проживали, вигнали на вулицю", - наголосив він.

За словами Сергія Данилова, окупанти готуються заселяти до гуртожитків російських військових або цивільних фахівців.

3 липня британська розвідка повідомила, що в окупованій росіянами Херсонській області розгорнувся широкомасштабний збройний та мирний опір загарбникам.

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