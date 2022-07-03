Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці зазначили, що колаборанти мають намір провести "референдум" щодо приєднання Херсонської області до Росії до осені 2022 року, а РФ таким чином спробує "узаконити" свій контроль над регіоном.

Британці підкреслюють, що на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір окупації. Аби його придушити 28 червня росіянами було заарештовано міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

У розвідці дійшли висновку, що проведення псевдореферендуму є пріоритетним завданням РФ на Херсонщині.

"З великою ймовірністю вона буде готова сфальсифікувати голосування, щоб досягти прийнятного результату", - вважають у британській розвідці.

28 червня у Херсоні росіяни затримали міського голову Ігоря Колихаєва.

29 червня призначений Росією заступником голови окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що в області розпочалася підготовка до "референдуму" про приєднання до РФ.

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