На Херсонщині триває широкомасштабний збройний та мирний опір окупації, - розвідка Британії
В окупованій росіянами Херсонській області розгорнувся широкомасштабний збройний та мирний опір загарбникам
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У британській розвідці зазначили, що колаборанти мають намір провести "референдум" щодо приєднання Херсонської області до Росії до осені 2022 року, а РФ таким чином спробує "узаконити" свій контроль над регіоном.
Британці підкреслюють, що на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір окупації. Аби його придушити 28 червня росіянами було заарештовано міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.
У розвідці дійшли висновку, що проведення псевдореферендуму є пріоритетним завданням РФ на Херсонщині.
"З великою ймовірністю вона буде готова сфальсифікувати голосування, щоб досягти прийнятного результату", - вважають у британській розвідці.
- 28 червня у Херсоні росіяни затримали міського голову Ігоря Колихаєва.
- 29 червня призначений Росією заступником голови окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що в області розпочалася підготовка до "референдуму" про приєднання до РФ.
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