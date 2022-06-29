Колаборант Стремоусов заявив про початок підготовки "референдуму" про приєднання Херсонщини до РФ
Призначений Росією заступником голови окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що в області розпочалася підготовка до "референдуму" про приєднання до РФ
Про це він заявив у відеозверненні у telegram.
"Ми готуємось до референдуму, і ми його проведемо. Херсонська область ухвалить рішення та приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом, який зможе бути як одна єдина держава", - сказав Стремоусов.
- 29 травня Кирило Стремоусов заявив, що "референдум" про приєднання до РФ відбудеться у 2023 році, однак пізніше сказав, що він може пройти вже у вересні 2022-го.
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