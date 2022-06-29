Про це він заявив у відеозверненні у telegram.

"Ми готуємось до референдуму, і ми його проведемо. Херсонська область ухвалить рішення та приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом, який зможе бути як одна єдина держава", - сказав Стремоусов.

29 травня Кирило Стремоусов заявив, що "референдум" про приєднання до РФ відбудеться у 2023 році, однак пізніше сказав, що він може пройти вже у вересні 2022-го.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb