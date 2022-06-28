Російські військові забрали мера Херсона Колихаєва, - радниця

Про це у Facebook повідомила його радниця Галина Ляшевська.

" Вони забрали Ігоря Колихаєва", - написала радниця.

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Колихаєв виконував свої обов'язки з дня окупації до 26 квітня, коли росіяни поставили свого гауляйтера. З того моменту він керував містом віддалено. До того він перебував у місті.