Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Саме з моменту окупації Колихаєв почав освоювати бюджетні кошти міста Херсона. Це квіточки, фонтани, парки Херсона, ремонт доріг і так далі. Колихаєв маскується тим, що він дбає про херсонців, проте своєю чергою він створює картинку для окупантів. Також він зазначає, що працює дистанційно, але люди в окупованому Херсоні бачать, як Колихаєв щоранку їздить грати у теніс. Після обіду до нього приходить Костяк, саме той гауляйтер, якого підривали, та керівник 90-ї виправної колонії Херсона. Вони всі приходять до Колихаєва в гості та проводять собі наради, а тоді він вільно пересувається Херсоном та стверджує, що працює для людей", - зазначив Хлань.



Хлань також зауважив, що Колихаєв - єдиний міський голова, який не був незаконно заарештований окупаційною владою.



"Колихаєв казав, що працює під українським прапором, це все добре, але йому дозволяли це робити окупанти, тому що Колихаєв створював картинку, наче все добре", - сказав Хлань.



Уранці 24 червня у Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка, якого окупанти призначили "начальником департаменту сім'ї, молоді та спорту"



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