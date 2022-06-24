У Херсоні підірвали колаборанта Савлученка, він загинув, - радник голови ОВА Хлань

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Суспільне.

За даними Хланя, машина вибухнула в мікрорайоні ХБК у той момент, коли Савлученко сідав у салон. Вибухом колаборанта відкинуло і він загинув на місці.

Також Хлань висловив думку, що Савлученка підірвали партизани.

"Така влучна робота партизанів. Зараз цей партизанський рух буде тільки наростати", - сказав Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА зазначив, що операцію корегували ЗСУ і внаслідок вибуху більше ніхто не загинув.

Раніше на Херсонщині підірвали авто колаборанта Юрія Турульова, проте зрадник залишився живим.

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