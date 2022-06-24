У Херсоні підірвали колаборанта Савлученка, він загинув, - радник голови ОВА Хлань
Уранці 24 червня у Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка, якого окупанти призначили "начальником департаменту сім'ї, молоді та спорту"
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Суспільне.
За даними Хланя, машина вибухнула в мікрорайоні ХБК у той момент, коли Савлученко сідав у салон. Вибухом колаборанта відкинуло і він загинув на місці.
Також Хлань висловив думку, що Савлученка підірвали партизани.
"Така влучна робота партизанів. Зараз цей партизанський рух буде тільки наростати", - сказав Хлань.
Радник голови Херсонської ОВА зазначив, що операцію корегували ЗСУ і внаслідок вибуху більше ніхто не загинув.
- Раніше на Херсонщині підірвали авто колаборанта Юрія Турульова, проте зрадник залишився живим.
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