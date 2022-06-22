На Херсонщині підірвали авто чорнобаївського колаборанта Турульова

Про це розповів депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, повідомляє Укрінформ.

"Підірвана його машина, але колаборант не постраждав", - зазначив Хлань.

За його словами, йдеться про автівку "голови адміністрації" у Чорнобаївці. Наразі деталей інциденту немає.

За даними пропагандистського росЗМІ, Турульова легко поранено. РИА "Новости" також оприлюднює відео з кадрами авто.

За попередніми даними, сьогодні вранці по дорозі автомобіля колаборанта було закладено вибуховий пристрій. РосЗМІ пишуть, що "охоронці Турулєва відреагували миттєво, чиновник отримав множинні легкі осколкові поранення". Допомогу йому надали на місці.

"Спрацював фугасний снаряд на повороті", - коментує інцидент сам Турульов.

Як повідомлялось, у Чорнобаївці на Херсонщині працівники сільської ради відмовилися від співпраці з російськими загарбниками. Окупанти призначили "голову адміністрації Чорнобаївської територіальної громади" Юрія Турульова. Турульов — колишній керівник місцевої автостанції. Згідно з даними СБУ, він добровільно погодився на співпрацю з окупантами. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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