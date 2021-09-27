На Херсонщині легковик врізався у вантажівку, загинули двоє людей
У Херсонські області на автодорозі Р-47 Херсон-Нова Каховка-Генічеськ сталася смертельна ДТП за участі легковиків Mercedes-Benz, ВАЗ-2107 і вантажівки MAN
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Нацполіції у Херсонській області.
Аварія трапилася поблизу смт Козацьке Каховського району. За даними правоохоронців, 41-річний водій Mercedes-Benz рухався з Нової Каховки і перед поворотом на смт. Козацьке, обганяючи ВАЗ-2107, не дотримався безпечного інтервалу та зачепив зазначений легковик у районі лівої передньої двері.
Після цього водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN, що рухалася в зустрічному напрямку по своїй смузі руху.
У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля Mercedes-Benz від отриманих травм померли на місці події.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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