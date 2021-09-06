На Херсонщині мікроавтобус на смерть збив матір з 9-річною дитиною
У селі Нова Збур'ївка Херсонської області сталося ДТП, внаслідок якої загинули жінка з дитиною
Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.
Зазначається, що ДТП сталася на вулиці Центральній. Як повідомив поліції 33-річний водій вантажного мікроавтобуса "Рено Трафік", жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому місці.
"Водій не встиг загальмувати, в результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів. В результаті ДТП 35-річна жінка і її 9-річна дочка отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", - повідомили в поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України. У водія взяли аналізи для встановлення наявності в його організмі алкоголю або наркотичних засобів.
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