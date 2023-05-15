На Херсонщині на російській міні підірвався 17-річний хлопець
У селі Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонщини 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, яку залишили росіяни
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Через детонацію вибухівки хлопець дістав тяжкі травми. Його шпиталізували до найближчого медзакладу, а відтак евакуюватимуть до лікарні в Кривому Розі, – розповіли в ОВА.
- Сьогодні, 15 травня, поблизу села Томарине Бериславської громади Херсонської області на російській міні підірвався трактор. Водій дістав травми голови та рук. Це вже четвертий від початку травня випадок в області підриву сільськогосподарської техніки на мінах, залишених російською армією.
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