На Херсонщині на російській міні підірвався 17-річний хлопець

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через детонацію вибухівки хлопець дістав тяжкі травми. Його шпиталізували до найближчого медзакладу, а відтак евакуюватимуть до лікарні в Кривому Розі, – розповіли в ОВА.