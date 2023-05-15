Четвертий випадок за місяць: на Херсонщині на ворожій міні підірвався трактор, водій травмований
Поблизу села Томарине Бериславської громади Херсонської області на російській міні підірвався трактор. Водій дістав травми голови та рук
Про це 15 травня повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Тракторист натрапив на вибухівку під час проведення польових робіт. Через детонацію 53-річний чоловік отримав травми голови та руки. Стан потерпілого – стабільний. Йому надали медичну допомогу та відпустили додому", - йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що з початку травня це вже четвертий випадок підриву сільськогосподарської техніки на мінах, залишених російською армією. Людей закликали дотримуватись правил мінної безпеки.
- 11 травня стало відомо про загибель чоловіка, який підірвався на ворожій міні.
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