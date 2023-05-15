Про це 15 травня повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Тракторист натрапив на вибухівку під час проведення польових робіт. Через детонацію 53-річний чоловік отримав травми голови та руки. Стан потерпілого – стабільний. Йому надали медичну допомогу та відпустили додому", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що з початку травня це вже четвертий випадок підриву сільськогосподарської техніки на мінах, залишених російською армією. Людей закликали дотримуватись правил мінної безпеки.