Житель Херсонщини підірвався на міні й загинув унаслідок отриманих травм
У Херсонській області місцевий житель підірвався на російській міні. Від отриманих травм чоловік загинув на місці
Про це повідомила Херсонська ОВА.
"У полі поблизу села Благодатне Чорнобаївської громади чоловік натрапив на російську міну", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що чоловік отримав серйозні поранення через вибух міни. Лікарі, які прибули на місце, тільки констатували смерть.
Українців просять дотримуватися правил мінної безпеки. Не слід виходити в поля, лісосмуги, русла річок та інші місця, де є потенційна небезпека замінування.
- У селі Посад-Покровське Херсонської області 31 березня на російській міні підірвалися троє енергетиків, двоє з них загинули.
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