Про це повідомила Херсонська ОВА.

"У полі поблизу села Благодатне Чорнобаївської громади чоловік натрапив на російську міну", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що чоловік отримав серйозні поранення через вибух міни. Лікарі, які прибули на місце, тільки констатували смерть.

Українців просять дотримуватися правил мінної безпеки. Не слід виходити в поля, лісосмуги, русла річок та інші місця, де є потенційна небезпека замінування.