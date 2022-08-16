На Херсонщині окупанти розбирають вагони і відправляють до Криму, - Подоляк

Про це повідомив у Telegram радник голови ОФісу президента Михайло Подоляк.

"За інформацією з місцевих джерел, окупанти дали ультимативну вказівку залізничникам у тимчасово захоплених південних регіонах перенаправити всі пошкоджені та цілі (!) напіввагони до Нової Каховки та Херсона. Підкреслюю: всі вагони, включно з ледь живими. Там відбувається розбирання вагонів, які надійшли: колісні пари та візки демонтують для спрямування до окупованого Криму, а рами й кузови відправляють на розрізання на брухт - також у напрямку Криму", - написав Подоляк.

За даними радника голови ОПУ, окупанти наказують залізничникам залишати тільки платформи для транспортування техніки та незначний парк для внутрішніх перевезень в ОРДЛО.

На думку Подоляка, це свідчить про підготовку окупантів до втечі з Херсонщини на тлі ураження їхніх складів із боєприпасами.

"Що це означає, запитаєте ви? Ще раз по складах: російські військові (бойовики) чудово розуміють свої часові перспективи перебування в Херсоні. Ніхто насправді не планує займатися тимчасово окупованою областю чи інтегрувати її економіку в російський простір. Треба встигнути вкрасти якомога більше. Тому наступний крок нам уже добре відомий - масова крадіжка унітазів і викручені лампочки в під'їздах у Херсоні", - підсумував Подоляк.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що 15 серпня ЗСУ знищили на Херсонщині та Донеччині 3 російські склади боєприпасів.

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