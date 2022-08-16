За минулу добу ЗСУ знищили 3 склади з боєкомплектом окупантів на Донеччині та Херсонщині, - Братчук
Українські військові поцілили в склади ворога на Донеччині та Херсонщині
Про це повідомив у телеграм речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Демілітаризація орди, 15 серпня. 3 склади БК: Донецьк, Ясинувата (район), Бериславський район Херсонщини", - йдеться у повідомленні.
- На Харківщині бійці ССО "Азов" ліквідували ворожий склад боєприпасів, 7 окупантів і техніку армії РФ.
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