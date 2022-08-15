Знищили склад боєприпасів, 7 окупантів і техніку: "Азов" показав відео спецоперації на Харківщині
На Харківщині бійці ССО "Азов" ліквідували ворожий склад боєприпасів, 7 окупантів і техніку армії РФ
Про це інформує в телеграмі пресслужба ССО "Азов Харків".
Українські воїни показали відео спецоперації у східній частині селища Тернова, що на Харківщині.
Бійці Сили спеціальних операцій знищили - два авто, дві бойові машини піхоти та 7 окупантів, а також контрольно-спостережний пункт, склад з боєприпасами армії РФ.
Довідково. Підрозділ "Азов Харків" офіційно сформували наприкінці травня. До його складу входять переважно харків'яни, в тому числі ті, хто став на захист України у 2014 році.
- Костянтин Немічев, командир Харківського спецпідрозділу "Азову" розказав, що партизани та люди, які причетні до цього руху, надають інформацію.
- Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували військову техніку російських загарбників поблизу кордонів з РФ.
- Українські військові показали, як знищили російські боєкомплекти й окупантів із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".
- 2 серпня українські захисники показали, як знищили російську техніку та склад із боєприпасами на Півдні.
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