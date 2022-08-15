Про це інформує в телеграмі пресслужба ССО "Азов Харків".

Українські воїни показали відео спецоперації у східній частині селища Тернова, що на Харківщині.

Бійці Сили спеціальних операцій знищили - два авто, дві бойові машини піхоти та 7 окупантів, а також контрольно-спостережний пункт, склад з боєприпасами армії РФ.

Довідково. Підрозділ "Азов Харків" офіційно сформували наприкінці травня. До його складу входять переважно харків'яни, в тому числі ті, хто став на захист України у 2014 році.

Костянтин Немічев, командир Харківського спецпідрозділу "Азову" розказав, що партизани та люди, які причетні до цього руху, надають інформацію.

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували військову техніку російських загарбників поблизу кордонів з РФ.

Українські військові показали, як знищили російські боєкомплекти й окупантів із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

2 серпня українські захисники показали, як знищили російську техніку та склад із боєприпасами на Півдні.

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