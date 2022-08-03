Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Мінус техніка ворога! Разом з екіпажем! Красиво та потужно працює українська "стугна". Ви тільки гляньте як палає, це здетонували боєкомплекти ворога", - наголосили у відомстві.

2 серпня українські захисники показали, як знищили російську техніку та склад із боєприпасами на Півдні.

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