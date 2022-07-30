Нам кидають інформацію про працівників Оленівської в'язниці і те, що станеться з ними, буде сюрпризом, - командир Харківського спецпідрозділу "Азову"

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Зараз партизани та люди, які причетні до цього руху, нам дають інформацію про тих, хто працював на змінах в Оленівській в'язниці. І те, що з ними буде відбуватися, вже буде сюрпризом для них. Будемо дивитися, як будуть відповідати люди, що так вчинили з полоненими", - зазначив командир Харківського спецпідрозділу "Азову".