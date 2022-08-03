ССО "Азов Харків" у тилу окупантів знищили вантажівки з боєприпасами та автомобілі охорони
Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували військову техніку російських загарбників поблизу кордонів з РФ
Про це інформує в телеграмі пресслужба ССО "Азов Харків".
Наші захисники знищили вантажівки з боєприпасами та автомобілі охорони армії РФ.
"Чергова спецоперація проведена бійцями ССО "Азов Харків" у тилу ворога поблизу російських кордонів. В результаті знищено 7 вантажівок з БК та 2 автомобілі охорони", - коментують у відомстві.
Довідково. Підрозділ "Азов Харків" офіційно сформували наприкінці травня. До його складу входять переважно харків'яни, в тому числі ті, хто став на захист України у 2014 році.
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