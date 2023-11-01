На Херсонщині окупанти вбили чоловіка під час обстрілу та скинули авіабомби на дитсадок
Внаслідок російського обстрілу 1 листопада в Бериславському районі Херсонщини загинув чоловік, ще один зазнав поранень. Окрім того, ворог скинув дві авіабомби на дитсадок
Про це повідомляє Херсонська прокуратура та очільник ОВА Олександр Прокудін.
За даними слідства, вранці 1 листопада російські війська обстріляли село Зміївка Бериславського району,
Внаслідок ворожої атаки загинув 43-річний чоловік, ще одного місцевого мешканця травмовано.
Наразі прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Окрім того, противник скинув дві керовані авіабомби на дитсадок.
"На рахунку російської армії – ще один знищений заклад освіти на Херсонщині. На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби", - пише голова ОВА Прокудін.
- У середу, 1 листопада, російські терористи скинули з безпілотника вибухівку на 68-річну місцеву мешканку. Унаслідок цього жінка отримала поранення.
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