На Херсонщині окупанти вбили чоловіка під час обстрілу та скинули авіабомби на дитсадок

Про це повідомляє Херсонська прокуратура та очільник ОВА Олександр Прокудін.

За даними слідства, вранці 1 листопада російські війська обстріляли село Зміївка Бериславського району,

Внаслідок ворожої атаки загинув 43-річний чоловік, ще одного місцевого мешканця травмовано.

Наразі прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Окрім того, противник скинув дві керовані авіабомби на дитсадок.

"На рахунку російської армії – ще один знищений заклад освіти на Херсонщині. На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби", - пише голова ОВА Прокудін.