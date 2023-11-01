На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на жінку, вона дістала поранення
У середу, 1 листопада, російські терористи скинули з безпілотника вибухівку на 68-річну місцеву жительку. Унаслідок цього жінка отримала поранення
Про це пише Херсонська ОВА.
"У Новорайську окупанти атакували з безпілотника місцеву жительку. Вибухівку скинули на 68-річну жінку. Вона дістала поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у потерпілої діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз їй надають медичну допомогу у лікарні.
- Сьогодні РФ обстріляла середмістя Херсона, внаслідок чого загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще кілька людей зазнали поранень.
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