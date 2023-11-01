На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на жінку, вона дістала поранення

Про це пише Херсонська ОВА.

"У Новорайську окупанти атакували з безпілотника місцеву жительку. Вибухівку скинули на 68-річну жінку. Вона дістала поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у потерпілої діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз їй надають медичну допомогу у лікарні.