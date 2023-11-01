Росіяни вдарили по центру Херсона: загинула працівниця МВА, є поранені

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

Зазначається, що окупанти вдарили по центру міста близько 9 ранку.

"Від російського снаряда загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога", - написав Кулеба.

Очільник Херсонської МВА уточнив, що росіяни обстріляли обласний центр з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. РФ вдарила біля багатоповерхівок. На той момент співробітниця Херсонської міської військової адміністрації та двоє її колег з Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів, чоловік та жінка, перебували на вулиці.

У жінки, яка перебуває у важкому стані, травматична ампутація лівого передпліччя. Також вона зазнала поранення живота. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.