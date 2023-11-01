Росіяни вдарили по центру Херсона: загинула працівниця МВА, є поранені
Російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини у середу, 1 листопада, обстріляла середмістя Херсона, внаслідок чого загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще кілька людей зазнали поранень
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.
Зазначається, що окупанти вдарили по центру міста близько 9 ранку.
"Від російського снаряда загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога", - написав Кулеба.
Очільник Херсонської МВА уточнив, що росіяни обстріляли обласний центр з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. РФ вдарила біля багатоповерхівок. На той момент співробітниця Херсонської міської військової адміністрації та двоє її колег з Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів, чоловік та жінка, перебували на вулиці.
У жінки, яка перебуває у важкому стані, травматична ампутація лівого передпліччя. Також вона зазнала поранення живота. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
- Того ж дня російські війська атакували ударними безпілотниками місто Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинула жінка, постраждали ще четверо містян.
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