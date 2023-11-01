Окупанти вранці атакували дронами Нікополь: є загибла та поранені
Уранці середи, 1 листопада, російські війська атакували ударними безпілотниками місто Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок цього загинула жінка, постраждали ще четверо містян
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вранці ворог вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон-камікадзе", - написав він у телеграм.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки по місту загинула 59-річна жінка.
Також постраждали ще четверо людей - це жінки 26, 52 та 62 років та 73-річний чоловік.
Крім того, росіяни у Нікополі пошкодили приватне підприємство.
- Також вночі окупанти запустили ударні БПЛА по території України. Один з дронів вдарив по нафтопереробному заводу в Кременчуці, інший - по залізничній контактній мережі на Кіровоградщині.
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