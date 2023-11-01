Окупанти вранці атакували дронами Нікополь: є загибла та поранені

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вранці ворог вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон-камікадзе", - написав він у телеграм.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки по місту загинула 59-річна жінка.

Також постраждали ще четверо людей - це жінки 26, 52 та 62 років та 73-річний чоловік.

Крім того, росіяни у Нікополі пошкодили приватне підприємство.