Росія запустила "шахеди": ППО спрацювала на Дніпропетровщині
Увечері вівторка, 31 жовтня, російські терористи атакують Україну ударними БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"У зоні відповідальності повітряного командування "Схід" у Дніпровському та Криворізькому районах знищено 2 БПЛА противника типу Shahed - 131/136", - пишуть ПС.
Станом на 22:15 відомо про загрозу БПЛА на Кіровоградщині, Вінниччині, Харківщині та Черкащині. "Шахеди", які перебувають над Сумщиною, прямують у південному напрямку.
За інформацією Черкаської ОВА, о 21:51 ППО спрацювала в області.
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