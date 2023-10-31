Росія запустила "шахеди": ППО спрацювала на Дніпропетровщині

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"У зоні відповідальності повітряного командування "Схід" у Дніпровському та Криворізькому районах знищено 2 БПЛА противника типу Shahed - 131/136", - пишуть ПС.

Станом на 22:15 відомо про загрозу БПЛА на Кіровоградщині, Вінниччині, Харківщині та Черкащині. "Шахеди", які перебувають над Сумщиною, прямують у південному напрямку.

За інформацією Черкаської ОВА, о 21:51 ППО спрацювала в області.

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