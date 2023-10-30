Вночі РФ запустила по Україні 12 "шахедів" і 2 ракети, ППО знищила всі ворожі цілі

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти запустили ракети Х-59 з літаків із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. Пуски "шахедів" ворог здійснив з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Усі 14 повітряних цілей росіян знищила українська протиповітряна оборона, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили / телеграм