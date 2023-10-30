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Війна з Росією: хроніка
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Вночі РФ запустила по Україні 12 "шахедів" і 2 ракети, ППО знищила всі ворожі цілі

30 жовтня, 2023 понедiлок
08:15
Війна з Росією На фото: система ППО

Уночі понеділка, 30 жовтня, російські війська атакували Україну 12 ударними безпілотниками та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. Українська ППО збила усі повітряні цілі ворога

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти запустили ракети Х-59 з літаків із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. Пуски "шахедів" ворог здійснив з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Усі 14 повітряних цілей росіян знищила українська протиповітряна оборона, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Вночі РФ запустила по Україні 12 "шахедів" і 2 ракети, ППО знищила всі ворожі цілі

Фото: Повітряні сили / телеграм

  • Зокрема цієї ночі сили ППО знищили в небі над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети. Від падіння уламків пошкоджено будинки та авто.
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
крилата ракета
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