Над Дніпропетровщиною вночі збили дві ворожі ракети: уламками пошкоджено будинки
У ніч проти понеділка, 30 жовтня, російські війська атакували Дніпропетровську область. Сили ППО знищили у небі над областю дві ракети. Від падіння уламків пошкоджено будинки та авто
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі оборонці з повітряного командування "Схід" збили в небі над областю дві ворожі ракети", - йдеться у повідомленні.
Фото: Дніпропетровська ОВА
Зазначається, що уламки ракет впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.
Фото: Дніпропетровська ОВА
Крім того, вночі окупанти двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікополь.
Фото: Дніпропетровська ОВА
За словами голови ОВА, всюди минулося без загиблих і поранених.
- Як повідомили у зведенні Генштабу, вночі росіяни атакували Україну "шахедами", але сили ППО знищили усі ворожі повітряні цілі.
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