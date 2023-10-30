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Над Дніпропетровщиною вночі збили дві ворожі ракети: уламками пошкоджено будинки

30 жовтня, 2023 понедiлок
08:06
Війна з Росією Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 30 жовтня

У ніч проти понеділка, 30 жовтня, російські війська атакували Дніпропетровську область. Сили ППО знищили у небі над областю дві ракети. Від падіння уламків пошкоджено будинки та авто

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці з повітряного командування "Схід" збили в небі над областю дві ворожі ракети", - йдеться у повідомленні. 

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 30 жовтня

Фото: Дніпропетровська ОВА

Зазначається, що уламки ракет впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 30 жовтня

Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, вночі окупанти двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікополь. 

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 30 жовтня

Фото: Дніпропетровська ОВА

За словами голови ОВА, всюди минулося без загиблих і поранених.

  • Як повідомили у зведенні Генштабу, вночі росіяни атакували Україну "шахедами", але сили ППО знищили усі ворожі повітряні цілі.

Україна
Росія
ППО
російська армія
Дніпропетровщина
крилата ракета
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