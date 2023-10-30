Над Дніпропетровщиною вночі збили дві ворожі ракети: уламками пошкоджено будинки

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці з повітряного командування "Схід" збили в небі над областю дві ворожі ракети", - йдеться у повідомленні.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Зазначається, що уламки ракет впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, вночі окупанти двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікополь.

Фото: Дніпропетровська ОВА

За словами голови ОВА, всюди минулося без загиблих і поранених.