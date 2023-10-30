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На фронті відбулося близько 60 боєзіткнень, РФ намагається оточити Авдіївку, - Генштаб

30 жовтня, 2023 понедiлок
07:43
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом доби російська армія не полишала спроб оточити Авдіївку на Донеччині, однак Сили оборони тримають оборону на цьому напрямку. Загалом на фронті відбулося 60 бойових зіткнень

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Вночі росіяни атакували Україну "шахедами": ППО збила усі ворожі цілі

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, у ніч на 30 жовтня, росіяни завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила усі 12 ворожих "шахедів".

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новоселівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони завдали понад 20 ударів по районах скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника.

  • У ніч на 30 жовтня, росіяни вдарили по житловому сектору центру Херсону, внаслідок чого у одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Одна людина загинула, троє поранено.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
втрати окупантів
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