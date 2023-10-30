Ворог вдарив по Херсону: одна людина загинула, троє поранено

Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

"Близько опівночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район міста. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки", - повідомив Мрочко.

Зазначається, що внаслідок влучання одна з квартир загорілася, що призвело до загибелі 85-річної мешканки. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні.

Ще двоє поранених - чоловік 68 років та жінка 36 років - ушпиталені у стані середньої тяжкості.