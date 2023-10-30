Ворог вдарив по Херсону: одна людина загинула, троє поранено
У ніч на 30 жовтня, росіяни вдарили по житловому сектору центру Херсону, внаслідок чого у одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Одна людина загинула, троє поранено
Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.
"Близько опівночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район міста. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки", - повідомив Мрочко.
Зазначається, що внаслідок влучання одна з квартир загорілася, що призвело до загибелі 85-річної мешканки. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні.
Ще двоє поранених - чоловік 68 років та жінка 36 років - ушпиталені у стані середньої тяжкості.
- Раніше повідомлялось, що ввечері 29 жовтня російська окупаційна армія кілька разів вдарила по Центральному району Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу поранені чоловік та жінка.
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