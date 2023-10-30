Росіяни пізно ввечері кілька разів атакували Херсон: є поранені
Увечері 29 жовтня російська окупаційна армія кілька разів вдарила по Центральному району Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу поранені чоловік та жінка
Про це пише керівник МВА Роман Мрочко.
"Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега протягом години кілька разів атакувала Херсон! Під ударом опинився Центральний район міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару осколкові поранення отримав 68-річний чоловік. Також постраждала 34-річна жінка. Наразі інформація уточнюється.
Також внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені, зокрема, оселі мирних жителів.
- Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Херсону у неділю, 29 жовтня, поранення отримали дві людини.
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