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Росіяни пізно ввечері кілька разів атакували Херсон: є поранені

30 жовтня, 2023 понедiлок
00:23
Війна з Росією Херсонщина

Увечері 29 жовтня російська окупаційна армія кілька разів вдарила по Центральному району Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу поранені чоловік та жінка

Про це пише керівник МВА Роман Мрочко.

"Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега протягом години кілька разів атакувала Херсон! Під ударом опинився Центральний район міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару осколкові поранення отримав 68-річний чоловік. Також постраждала 34-річна жінка. Наразі інформація уточнюється.

Також внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені, зокрема, оселі мирних жителів.

  • Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Херсону у неділю, 29 жовтня, поранення отримали дві людини.
Україна
російська армія
Херсон
ракетний удар
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