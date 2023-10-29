Армія РФ атакувала Херсон з артилерії, постраждали 2 людини

Про це пише Херсонська ОДА.

Зазначається, що поранення отримала 43-річна жінка. У неї вибухова травма та осколкове поранення кінцівки. Постраждалу госпіталізували в стані середньої важкості.

Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. У нього вибухова травма.