Армія РФ атакувала Херсон з артилерії, постраждали 2 людини
Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Херсону у неділю, 29 жовтня, поранення отримали дві людини
Про це пише Херсонська ОДА.
Зазначається, що поранення отримала 43-річна жінка. У неї вибухова травма та осколкове поранення кінцівки. Постраждалу госпіталізували в стані середньої важкості.
Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. У нього вибухова травма.
- Уранці та ввечері суботи, 28 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок чого поранено місцевих жінку і чоловіка та пошкоджено будинки.
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