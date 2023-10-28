У Херсоні пролунали вибухи: росіяни вдарили по центру міста
Уранці суботи, 28 жовтня, у Херсоні було чутно звуки вибухів. Російські окупанти обстріляли місто, унаслідок чого є руйнування будинків
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, під ранок у Херсоні пролунали кілька вибухів. Росіяни вели вогонь з тимчасово окупованого лівого берега міста.
Зокрема ворог гатив по центральній частині Херсона.
Унаслідок російської атаки є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.
О 04:20 на Херсонщині оголошували повітряну тривогу, через приблизно 30 хвилин - відбій.
- Крім того, цієї ночі Росія завдала ракетного удару по південній та центральній Україні: у Дніпрі було також чутно звуки вибухів.
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