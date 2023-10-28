У Херсоні пролунали вибухи: росіяни вдарили по центру міста

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, під ранок у Херсоні пролунали кілька вибухів. Росіяни вели вогонь з тимчасово окупованого лівого берега міста.

Зокрема ворог гатив по центральній частині Херсона.

Унаслідок російської атаки є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.

О 04:20 на Херсонщині оголошували повітряну тривогу, через приблизно 30 хвилин - відбій.