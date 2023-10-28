Нічна атака РФ на Україну: у Дніпрі чутно звуки вибухів
У ніч на 28 жовтня Росія здійснила ракетний удар по південній та центральній Україні: у Дніпрі чутно звуки вибухів
Про ракетну небезпеку попередили у ПС ЗСУ.
Спочатку тривогу оголошено у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Згодом до них додалася Херсонська та Миколаївська області.
Про особливу небезпеку оголосили у Дніпрі та Кривому Розі.
Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про звуки вибухів у передмісті Дніпра.
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