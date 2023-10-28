Нічна атака РФ на Україну: у Дніпрі чутно звуки вибухів

Про ракетну небезпеку попередили у ПС ЗСУ.

Спочатку тривогу оголошено у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Згодом до них додалася Херсонська та Миколаївська області.

Про особливу небезпеку оголосили у Дніпрі та Кривому Розі.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про звуки вибухів у передмісті Дніпра.