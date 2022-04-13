На Херсонщині окупанти викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Володимира Курікова

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Херсонщина. На жаль, невтішна новина — росіяни викрали депутата Скадовської райради від «ЄС» Курікова Володимира Львовича. Це відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради", - написав Хлань.

Додамо, що на півдні окупанти намагаються повернути втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку, агітують людей за РФ і поширюють фейки про війну проти України

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