На Херсонщині окупанти викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Володимира Курікова
На Херсонщині російські військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курікова
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Херсонщина. На жаль, невтішна новина — росіяни викрали депутата Скадовської райради від «ЄС» Курікова Володимира Львовича. Це відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради", - написав Хлань.
- Додамо, що на півдні окупанти намагаються повернути втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку, агітують людей за РФ і поширюють фейки про війну проти України
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