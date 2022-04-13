На півдні України росіяни активно ведуть повітряну розвідку, завдають артилерійських ударів і поширюють фейки про успіх війни проти українців
На півдні окупанти намагаються повернути втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку, агітують людей за РФ і поширюють фейки про війну проти України
Про це повідомило оперативне командування "Південь".
"Сили охорони та оборони південних регіонів мужньо протистоять спробам окупантів повернути собі втрачені позиції на Миколаївщині та Херсонщині. Наші війська героїчно боронять кожний населений пункт. Тим часом ворог не припиняє артилерійські удари по наших позиціях та цивільних об’єктах. Активно веде повітряну розвідку", - зазначили військові.
Не маючи успіху, на Херсонщині окупанти агітують за РФ і поширюють фейки про успіхи війни проти України.
"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях, зберігаючи за собою загрозу нанесення ракетних ударів. Штормова погода у складі природних сил територіальної оборони активно протидіє висадці десанту", - заявили в командуванні "Південь".
Українців закликали адекватно реагувати на сигнали повітряної тривоги й довіряти лише достовірним джерелам інформації.
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