На Херсонщині під обстріл потрапила бригада енергетиків

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Під час обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи.

"Подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Під час ворожого обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи. За попередньою інформацією, через підлий російський удар поранення дістав один електрик. У ці хвилини постраждалого везуть до найближчого медзакладу, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.