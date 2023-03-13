На Херсонщині під обстріл потрапила бригада енергетиків
У понеділок, 13 березня, в Дар'ївській громаді Херсонщини під російський обстріл попала бригада енергетиків, одна людина зазнала поранень
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Під час обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи.
"Подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Під час ворожого обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи. За попередньою інформацією, через підлий російський удар поранення дістав один електрик. У ці хвилини постраждалого везуть до найближчого медзакладу, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
- За минулу добу 12 березня російські війська двічі обстріляли житлові квартали Херсона. Загалом по області випустили щонайменше 330 снарядів, поранена людина.
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