На Херсонщині у ніч на 15 грудня згоріли два готелі з командуванням армії РФ, - ЗМІ

Про одну "бавовну" повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який опублікував відео з місця подій.

"Тимчасово окупований Залізний Порт, був готель – нема готелю. Повідомляється, що там полюбляли проживати ефесбешники", – йдеться в заяві Братчука.

У Telegram-каналах пишуть, що йдеться про знищення готелю Solemar, де квартирувалися російські окупанти. Інцидент там стався у ніч проти 15 грудня.

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко додає, що у будівлі готелю було лігво керівного складу російських підрозділів.

"Вибух в одному з готелей окупованого міста Залізний Порт. В готелі був розміщений керівний склад російських підрозділів", - зазначив він.

Місцевий паблік опублікував кадри знищеного готелю. На фото та відео видно що верхні поверхи повністю знищені, вирує масштабна пожежа. Про втрати наразі невідомо.

"Окупований Залізний Порт, HIMARS залітав познайомитися з мобіками ЗС РФ в готель Solemar", - зазначив він.

Як уточнив Telegram-канал "Херсон: Война Без Фейков", близько 04:30 ворогові було завдано щонайменше 4 вогневі поразки. Зазначається, що внаслідок обстрілу знищено особовий склад у готелі "Вілла Немо".

Зауважимо, що наразі ситуацію не коментували ні українська, ні російська сторони.

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