Про це Херсонська ОВА поінформувала в телеграмі.

Під черговим російським обстрілом 31 березня опинилися люди, які прагнули дістатися Херсона на човні: "Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранені двоє людей. На місце виїхали екстрені служби".