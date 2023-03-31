На Херсонщині унаслідок російського обстрілу поранено двох людей, які пливли з дач на човні
31 березня російська армія знову атакувала Херсон: двоє людей дістали поранення, коли під обстрілом намагалися дістатися правого берега Дніпра на човні
Про це Херсонська ОВА поінформувала в телеграмі.
Під черговим російським обстрілом 31 березня опинилися люди, які прагнули дістатися Херсона на човні: "Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранені двоє людей. На місце виїхали екстрені служби".
- Нагадаємо, згідно з вечірнім зведенням Генштабу упродовж доби 31 березня російська армія завдала 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, зокрема атакувала цивільні об’єкти Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети.
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