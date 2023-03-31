Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Серед військових РФ посилюється дезертирство, а ЗСУ відбили понад 30 російських атак, - Генштаб

Серед військових РФ посилюється дезертирство, а ЗСУ відбили понад 30 російських атак, - Генштаб

31 березня, 2023 п'ятниця
18:37
війна з Росією окупанти крим

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу, серед російських військових поширюється тенденція дезертирства, а ЗСУ за добу відбили більш як 30 ворожих атак

Про це Генеральний штаб ЗСУ звітував на фейсбуці.

У пресслужбі звітували, що серед російських військових поширюється тенденція втечі з підрозділів та військових частин: "Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертували".

Упродовж доби ЗСУ відбили понад 30 російських атак та завдали 14 ударів по районах концентрації окупантів

Стверджується, що Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, 31 березня підрозділи Сил оборони України відбили понад 30 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Тоді ж українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Російська армія завдала 5 ракетних та 12 авіаційних ударів

31 березня РФ завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаційних ударів противник також залучив 6 ударних БПЛА типу "Шахед-136" - усі вони були знищені нашими захисниками.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін.

Зазначається, що в межах заходів бойової підготовки, завершились навчання підрозділів ССО збройних сил Республіки Білорусь.Однак ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Також ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області, Соснівка, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка, Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Бочкове та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції у фортифікаційному відношенні. Обстріляв, зокрема, населені пункти Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

  • Нагадаємо, удень 31 березня російська армія завдала удару з літака по місту Оріхів, що в Запорізькій області: 2 мирних жителів дістали поранення.
Україна
Росія
Білорусь
Запоріжжя
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Читайте також:
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
29 березня, 2023 середа
У Китаї відреагували на запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Україну
За крок до "китайського миру"
Автор Олексій Мустафін
29 березня, 2023 середа
За крок до "китайського миру". Таємна зброя Заходу
29 березня, 2023 середа
Ломаченко зробив амбітну заяву перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
31 березня
19:41
AC/DC
Гурт AC/DC вперше вийде на сцену після семирічної перерви
19:31
Огляд
Києво-Печерська лавра
Страсті за Київською лаврою: як московський патріархат виїжджає зі святині і скільки це може тривати
19:26
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
19:12
Оновлено
Комісію Мінкульту знову не пустили до Києво-Печерської лаври. Заповідник звернувся до суду
19:04
АвтоВАЗ
Російський АвтоВАЗ призупиняє виробництво: бракує запчастин через санкції
18:45
Оновлено
Роберт Голоб та Володимир Зеленський
Зеленський провів зустрічі з очільниками урядів Словенії, Словаччини й Хорватії та президенткою Молдови. Подробиці
18:42
Ексклюзив
Нацрада
Закон про медіа має механізми для унезалежнення Нацради, але квотний принцип призначення членів закріплений в Конституції, - юрист
18:38
Огляд
Джон Вік 4
Мовчазний американський одинак чи гучна українська родина: що подивитися на вихідних
18:19
КСУ
КСУ перевірить угоду про розміщення Чорноморського флоту РФ в Україні
18:17
МЗС Польщі
Варшава засудила затримання журналіста The Wall Street Journal і застерегла своїх громадян від поїздок у РФ
18:05
Siemens
Німецька Siemens перевіряє, чи працював їхній фахівець на хакерів РФ
18:04
суд
В Україні судитимуть трьох військових РФ, які пограбували мешканців Харківщини, погрожуючи розстрілом
18:03
OPINION
Олександр Вільчинський
Вбивати на війні
18:03
Ексклюзив
Противник продовжує атакувати, на деяких ділянках продавлює нашу оборону, - полковник СБУ Костенко
18:00
Річард Бренсон
Через відсутність інвестицій аерокосмічна компанія Virgin Orbit звільнить 85% персоналу
17:48
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Україна отримала від Канади $1,8 млрд у межах пільгового кредитування
17:47
Вімблдон
Російських і білоруських тенісистів повернули на Вімблдон. Кулеба назвав це рішення аморальним
17:31
НМТ
Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 21 країні світу, - МОН
17:29
Ексклюзив
Leopard 2 від Норвегії
Україна вже може формувати два танкові батальйони з Leopard 2, - головред Defense Express Катков
17:29
Жозеп Боррель
Боррель: Китай не може бути посередником для встановлення миру в Україні, проте може цьому сприяти
17:26
Генеральний прокурор України Андрій Костін
В Україні спеціальні слідчі групи збиратимуть докази російських злочинів і передаватимуть у МКС
17:23
Оновлено
Олександр Лукашенко
Лукашенко закликав припинити бойові дії в Україні. У Кремлі та в ОПУ відреагували
17:11
весілля
За рік повномасштабної війни військові командири одружили понад 2 тисячі пар
17:05
прикордонник
У Держприкордонслужбі заявили про зменшення потоку втікачів за кордон призовного віку
16:58
ДБР
Через недбалість ЗСУ втратили майже 90 тонн авіапалива: повідомлено про підозру військовослужбовцю
16:56
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Введення будь-яких миротворців в Україну зараз заморозить конфлікт у інтересах РФ, - дипломат Єльченко
16:56
НАТО
НАТО поновлює повноцінну роботу представництва в Києві
16:54
У Києві судитимуть проросійського блогера
У Києві судитимуть проросійського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП
16:49
Оновлено
Зеленський та іноземні політики вшанували пам’ять загиблих від рук окупантів мешканців Бучі
16:47
Чат-бот OpenAI ChatGPT заблокували в Італії через порушення конфіденційності
16:32
Джо Байден
Байден відреагував на затримання в Росії журналіста The Wall Street Journal
16:31
Вилучений банер зі школи, яка була під окупацією
Окупанти планують відкрити "дозвільні центри" для ідеологічної обробки українських дітей, - ЦНС
16:25
Юрій Ігнат
"Завдаємо успішних ударів по важливих цілях": у Повітряних силах розповіли про використання "розумних" бомб JDAM
16:24
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:19
Ексклюзив
Лукашенко
"Мета - зірвати контрнаступ ЗСУ": військовий експерт Мусієнко про заяви Лукашенка щодо перемирʼя
16:17
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії: Події у Бучі були планом Кремля, а не ізольованим епізодом
16:06
OPINION
Богдан Данилишин
Роботодавцям збільшать компенсації за працевлаштування учасників бойових дій
16:05
поліція
З початку повномасштабної війни в Україні різко знизився рівень злочинності, - Клименко
15:57
Росіяни обстріляли Оріхів на Запоріжжі, двоє людей поранені
15:53
Ексклюзив
Авдіївка
Інтенсивність наступу на Авдіївському напрямку знизилася, бо РФ використала майже всі резерви, - полковник Дмитрашківський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV